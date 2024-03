La Juventus ha risposto a De Laurentiis?

Il Napoli è pronto a intraprendere azioni legali contro la Juventus , secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.Il presidente De Laurentiis avrebbe deciso di passare dalle parole ai fatti in merito al Mondiale per Club, chiedendo a un team guidato dadi esaminare la questione e valutare se ci siano motivi per richiedere l'esclusione della Juventus, in attesa dell'esito della sfida di ritorno con il Barcellona (il Napoli è attualmente a cinque punti di distanza dalla Juventus)."I legali stanno esaminando diversi aspetti, sia procedurali che sostanziali. Dalla determinazione dell'autorità a cui presentare un esposto, fino alla verifica della validità delle ragioni per portare il caso davanti a un tribunale, che sia sportivo o ordinario", si legge.Dall'altra parte, la Juventus non ha risposto direttamente. Scrive il quotidiano: "C'è piuttosto totale indifferenza rispetto alla questione sollevata da De Laurentiis"."L'esclusione dalle competizioni europee è già una sanzione per la Juventus, che in questa stagione non ha la possibilità di migliorare il proprio punteggio, ma può solo sperare di non essere raggiunta dal Napoli", conclude la Gazzetta dello Sport.