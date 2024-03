Le ultime sul rinnovo dida Gazzetta.it:"In assenza di cambi di passo magari legati a un Euro2024 da protagonista, sono le stesse circostanze che rendono d’altra parte più complesso anche per la Juve, in verità già dall’estate scorsa, trovare compratori al prezzo desiderato, o comunque a una valutazione accettabile per un giocatore di questa caratura. Per una reciproca convenienza legata alla mancanza al momento di alternative appetibili, più che per giurarsi fedeltà, la logica porta verso un rinnovo ponte di un anno, fino al 2026, a condizioni verosimilmente analoghe alle attuali. Permettendo a Chiesa di essere a bordo per il Mondiale per club 2025, a un anno dal Mondiale messicano del 2026 magari con la Nazionale. Con in mezzo una variabile non qualunque, quella del possibile cambio tecnico in bianconero della prossima estate, che cambierebbe completamente lo scenario. Tenere la porta aperta ha senso".