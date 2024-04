Juventus, quattro rinnovi in bilico: cosa succede con Rabiot, Chiesa, Szczesny e McKennie

La Juventus nel costruire la rosa e il proprio futuro dovrà porre l'attenzione prima di tutto sulle permanenze e su quei giocatori arrivati a un passo dalla scadenza del proprio contratto. E' questo il primo nodo che dovrà sciogliere Cristiano Giuntoli, che ha avuto direttamente dal proprietario John Elkann l'input di plasmare la nuova Juventus. Da un caso all'altro, si cercano soluzioni alle richieste dei giocatori, ma anche alle necessità della squadra. Anzi, probabilmente soprattutto a questo, anche perché in bilico ci sono tre giocatori chiave nel presente.Il caso più urgente, scrive la Gazzetta, riguarda Adrien, il cui contratto scade tra poco più di due mesi (30 giugno). Un'estate il francese ha scelto di prolungare per un altro anno con un adeguamento dell'ingaggio (7,5 milioni di euro), adesso si trova di nuovo al bivio: allungare ancora per uno o due stagioni o salutare. La Juventus proverà a trattenerlo ma difficilmente sono previsti sforzi. Anche la questione panchina, visto lo stretto rapporto con Allegri, può incidere. Se su Alex Sandro (ai saluti) la decisione è presa, sull'altro giocatore in scadenza nel 2024, Daniele Rugani, il discorso è diverso: la trattativa con il suo agente, Davide Torchia, procede e salvo colpi di scena si arriverà all'accordo per proseguire insieme. Dal 2024 al 2025, con Federicoe il suo futuro decisamente più incerto. Giuntoli ha strappato al procuratore del giocatore, Fali Ramadani, la promessa che non andrà via a zero ma le discussioni per un rinnovo ponte di un altro (alle stesse cifre, 5) non sono ancora cominciate e senza un accordo la Juve in estate dovrà metterlo sul mercato. Stessa scadenza anche per Wojciech, che al momento non ha accettato la proposta di rinnovo col taglio di ingaggio. Infine, Weston, vorrebbe guadagnare di più e si sta già guardando intorno.