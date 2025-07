Gazzetta - Juventus, rimane Tonali tra le opzioni per sostituire Douglas Luiz: il punto

Juventus, le opzioni a centrocampo

A centrocampo ci sarà un'entrata per un'uscita, questa la strategia della Juventus, che infatti prima di affondare il colpo per un nuovo giocatore nel reparto aspetta la cessione diIl brasiliano ha diversi interessamenti in Premier League, dove Everton, Nottingham Forest e West Ham stanno valutando se e come andare sull'ex Aston Villa. Nel mentre però, Damien Comolli valuta diverse opzioni.La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla lista degli obiettivi a centrocampo per lache include giocatori con costi anche molto diversi tra loro. "Si va dal sogno Sandro Tonali del Newcastle (gli inglesi sono interessati a Savona) agli obiettivi ambiziosi e tutt’altro che semplici come Hjulmand dello Sporting (valutato 50-60 milioni) e Frattesi dell’Inter (blindato dai nerazzurri)fino a Bissouma del Tottenham", scrive il quotidiano.

In ogni caso, serve l'uscita di Douglas Luiz per accelerare in mezzo al campo; a Juventus spera di salutare il regista al più presto per dare il via alla ristrutturazione della mediana.