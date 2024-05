Massimilianonon è più l'allenatore della Juventus dallo scorso 17 maggio, in seguito alla vittoria della Coppa Italia. Nonostante il suo esonero però non hanno ancora raggiunto un accordo economico per liberare il tecnico che è legato allada un contratto fino al 2025. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport Allegri ha chiesto una buonuscita di 7 milioni di euro netti, che equivalgono a 14 milioni lordi. La Vecchia Signora però al momento sembra aver rifiutato la richiesta del tecnico toscano ed è alla ricerca di un accordo che favorisca entrambe le parti.