Gazzetta - Juventus, il retroscena: 'Lo spogliatoio da tempo non apprezza questo di Thiago Motta', dal caso Danilo a Vlahovic e Douglas Luiz

Juventus, il retroscena dallo spogliatoio

Thiago Motta e caos della fascia da capitano

. La sintesi di quanto accaduto ieri sera all'Allianz Stadium. La Juventus è riuscita con fatica ad arrivare a calciare i rigori nel quarto di finale di Coppa Italia ma alla fine deve piegarsi all'Empoli ed all'eliminazione dalla competizione. Ciò che ha fatto particolarmente discutere i tifosi sono state le parole di Thiago Motta al termine della sfida ( QUI tutte le dichiarazioni). Un Thiago Motta apparso per la prima volta in difficoltà e soprattutto per la prima volta umano e fragile.Una novità per le telecamere e i microfoni, davanti a cui è sembrato sincero e diretto. Senza limitare però neanche le critiche nei confronti dei suoi giocatori. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport però dalla Continassa descrivono questo Thiago furioso, schietto e diretto fin dai primissimi giorni. Lo dimostrano anche le parole dei calciatori. Qualche mese faaveva parlato di incomprensioni, poi il casoe Fagioli coronato con l'addio dei due. Infine, le parole sul poco impegno di Dusanin Arabia.Nessun giocatore infatti è rimasto a lungo in alto nelle gerarchie del tecnico italo brasiliano. Lo dimostra questa fascia da capitano "mobile". La discesa di Federico Gatti nelle gerarchie a cui ultimamente viene preferito Weston McKennie nel ruolo di capitano. Negli ultimi mesi i giocatori hanno spesso lamentato dalla Continassa il fatto che il tecnico dicesse sempre con schiettezza le cose ai singoli, anche se davanti al gruppo squadra. Mossa certamente non gradita. Le qualità di Thiago come tecnico non sono in discussione, ma gli viene chiesta maggiore empatia da parte del gruppo squadra.





