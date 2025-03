Gazzetta - Juventus, 'rapporti al minimo tra Thiago Motta e la squadra': il retroscena dallo spogliatoio

AFP or licensors



Juventus, il retroscena dallo spogliatoio

escluso i senatori italiani Federico Gatti ed Andrea Cambiaso dalla formazione titolare

Federico Gatti ed Andrea Cambiaso dalla formazione titolare lasciato in panchina due tra i migliori attaccanti : Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz nonostante lo svantaggio di due o tre goal

: Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz nonostante lo svantaggio di due o tre goal Koopmeiners che torna titolare dopo due panchine consecutive ed è più che mai incolore

la fascia da capitano itinerante

i molteplici cambi di formazione senza mai avere un undici titolare

i casi di Danilo e Fagioli poi ceduti

la situazione di Vlahovic che dopo il confronto con Thiago in Arabia non ha quasi più avuto una maglia da titolare

Avanti con Thiago?

Di Gregorio ha detto: "Lo seguiamo" riferendosi al tecnico della Juventus Thiago Motta, ma sembra più che mai evidente secondo Gazzetta.it che. Quanti errori commessi dal tecnico italo brasiliano, maContro la Fiorentina Thiago ha, in ordine:In precedenza però c'erano altri aspetti poco graditi dallo spogliatoio bianconero, come:Giuntoli ha confermato la necessità di andare avanti tutti insieme. Lo ha detto nella pancia del Franchi alla squadra ed allo staff. La sensazione però è che ci sia sempre più distacco tra allenatore e squadra. E no, la Juventus non ha perso e si è fatta umiliare da Fiorentina ed Atalanta perchè avesse la volontà di remare contro Thiago Motta. Al contrario: i giocatori non mettono in discussione la professionalità e le idee di Thiago, tanti addirittura pensano potrà diventare un grande allenatore, ma la sensazione è che con la Vecchia Signora qualcosa si sia rotto. E, in fondo, i tanti errori poi si pagano.