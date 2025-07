Gazzetta - Juventus, quattro nomi per sostituire Weah

un' ora fa

1

Timothy Weah è in uscita dalla Juventus e sembra ormai vicinissimo a sposare il Marsiglia nella prossima stagione dopo il mancato trasferimento al Nottingham Forest delle scorse settimane che avrebbe incluso anche Samuel Mbangula. Stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport ci sarebbero nell'elenco della Juventus quattro nomi per sostituire il difensore.



Tra i candidati ci sono Jonathan Clauss, 32enne francese del Nizza, Silvan Widmer, 31enne svizzero del Mainz, Marco Palestra, giovane talento dell’Atalanta. In pole c'è però Dodo che sembra sempre più in uscita dalla Fiorentina.