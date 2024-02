Juventus, gli obiettivi per rinforzare l'attacco

La Juve non molla Berardi

Raspadori, Juve interessata

Nell'eventualità che Federiconon rinnovi il contratto con la Juventus, sono diversi i giocatori che stuzzicano i dirigenti bianconeri per sostituire il classe 1997. Anche perché senza accordo sul prolungamento (il contratto di Chiesa scade nel 2025), la Juve proverà a cedere il giocatore evitando di perderlo a parametro zero l'anno successivo.I nomi sul tavolo sono più di uno. A partire dache non è un clone di Chiesa ma può diventare un occasione da sfruttare a parametro zero. La Juve ha già sondato il terreno con il giocatore e il suo entourage ma anche la Lazio ha rialzato il pressing per evitare la separazione a zero. C'è poi Albertche il Genoa valuta 30 milioni di euro. I bianconeri hanno diversi giocatori apprezzati dai rossoblù, come ad esempio Barrenechea, che potrebbero facilitare l'operazione. IL MERCATO DEI PARAMETRI ZERO, ECCO CHI LA JUVE PUO' PRENDERE Rimane nei radar della Juventus, Domenicoche il club aveva provato ad ingaggiare la scorsa estate. La stima, riferisce la Gazzetta dello Sport, è rimasta la stessa, il prezzo (25-30 milioni), non è detto. Per Berardi, impegnato a salvare il Sassuolo, può essere davvero l'ultimo treno per andare in una big.Tra i nomi che interessano alla Juve, spunta una nuova idea. Nuova perché era un po' che non veniva accostato ai bianconeri, che però in passato ci avevano già fatto un pensierino. Ovvero Giacomoche ha da sempre molti sponsor in casa Juve: da Manna a Giuntoli, che lo acquistò proprio al Napoli. L'affare con Aurelio De Laurentiis non sembra facilissimo ma le vie del mercato sono imprevedibili. Soprattutto se la Vecchia Signora, oltre ai soldi per la Champions League dovesse sfilare al Napoli l'accesso al Mondiale per Club,