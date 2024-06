Launa volta chiuso l'affare per portare a Torino Douglas Luiz dall'Aston Villa lavorerà per il prossimo colpo di mercato per rinforzare la nuova Juventus di Thiago Motta. Il secondo nome sulla lista dei desideri è quello di Teundell'Atalanta. I nerazzurri di Bergamo chiedono tra i 55 ed i 60 milioni per lasciare partire l'olandese classe 1998. Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus quindi prima dovrà cedere per poter provare l'assalto definitivo. In uscita Federico, Matias, Deane Weston