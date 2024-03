La Juventus è pronta a cambiare molto in vista dell'estate. La dirigenza bianconera è consapevole che con le competizioni europee e il Mondiale per Club, la rosa dovrà essere allargata e rinforzata. Sono tanti però ad avere incertezza sulla permanenza a Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, in particolare ci sono quattro giocatori che sembrano destinati a lasciare la Juventus in estate. "Sembrano scontati gli addii di Kostic e di Milik, di Kean e De Sciglio", scrive il quotidiano. Kean, già a gennaio era ad un passo dalla cessione all'Atletico ed ha il contratto in scadenza nel 2025. Milik invece ha trovato poco spazio quest'anno e poche volte ha convinto.