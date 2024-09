Juventus, quando torna Milik?

La Juventus aspetta il ritorno di Arek Milik. Il centravanti polacco classe 1994 è ai box da prima dell'Europeo non disputato con la sua Polonia a causa di un problema al menisco, ma quando tornerà in campo?Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport il centravanti polacco della Juventus dovrebbe saltare sia la sfida contro l'Empoli che quella di Champions contro il PSV. Ritorno in campo probabilmente per la sfida in casa contro il Napoli.