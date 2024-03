Mattiaè tornato ad allenarsi al JTC della Continassa con il gruppo squadra agli ordini di Massimiliano. La lesione del legamento crociato anteriore rimediata un anno fa allo Stadium sembra ormai essere alle spalle. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport la volontà di Massimiliano Allegri sarebbe quella di convocarlo per la gara di domani contro il Genoa. Non gioca da quasi un anno, si tratterebbe della prima convocazione in stagione e dovrebbe recuperare ritmo partita ma certo è che il suo ritorno è sempre più vicino.