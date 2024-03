Juventus-Kean, le novità sul futuro

Quale futuro per Moise Kean? Il centravanti della Juventus ha ritrovato il campo dopo l'infortunio e contro il Genoa ha colpito un palo nel finale, rimanendo così ancora a zero gol in stagione. A gennai era stato ceduto in prestito all’Atletico Madrid a gennaio, prima delle complicazioni emerse alle visite mediche.Un nuovo prestito non sarà possibile in estate, con solo un anno di contratto, benché sia difficile immaginare Kean ancora alla Continassa. Sarà dunque cessione in via definitiva o rinnovo, magari per favorire poi sì un prestito. Un po’ come fatto per Arthur l'estate scorsa, riferisce la Gazzetta dello Sport. Il brasiliano tra l'altro tornerà a Torino visto che non sarà riscattato dalla Fiorentina e si dovrà cercare una nuova soluzione.