Il contratto che lega Adrienalla Juventus è in scadenza al termine della stagione attuale. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juventus ed in particolare Cristianosarebbero già al lavoro per trovare un eventuale sostituto. In cima alla lista ci sarebbe il nome di Teundell'Atalanta. Sarà lui l'osservato speciale domani allo Stadium nella gara contro i nerazzurri di Bergamo. Servono però 40 milioni, cifra elevata. Nel frattempo la dirigenza bianconera lo ammirerà in azione domani tra le mura amiche.