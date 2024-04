Juventus, il sacrificio di Dean Huijsen e l'investimento su Giovanni Leoni

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Incastri, volontà e investimenti. La Juventus ragiona sul presente e sul futuro, costruendo le strategie per l'estate, a partire da un colpo in difesa, dove potrebbe servire un investimento intorno ai 25 milioni. Tra le priorità di Giuntoli per l’estate c’è Riccardo, jolly rivelazione del Bologna, trasformatosi da terzino sinistro in centrale con Thiago Motta.. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’olandese naturalizzato spagnolo, grazie al prestito di questi mesi alla Roma, è finito nei radar del Borussia Dortmund, club specializzato nell’investire molto sui talenti considerati sicuri. Così i gialloneri sembrano voler ripetere con Huijsen quanto gli è già riuscito con i vari Haaland e Bellingham, acquistati giovanissimi per una trentina di milioni e poi ceduti a peso d’oro.Il sacrificio di Huijsen, si legge sulla Rosea, sarebbe però compensato dall’immediato acquisto di un altro Under 23 come Calafiori, italiano e ora in zona Nazionale, ma non solo. Giuntoli, infatti, è abituato a prendere informazioni anche sui migliori giocatori delle categorie inferiori e in Serie B non è sfuggita l’escalation di. Difensore 17enne, lanciato da Andrea Pirlo nella Sampdoria dopo essere stato preso in prestito con diritto di riscatto dal Padova in estate, è finito ora nel mirino della Juventus. C'è la fila per lui, ma i rapporti tra club e il bianconero Facundo Gonzalez, oggi in Liguria, possono diventare fattori favorevoli. Un passo alla volta.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!