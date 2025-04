AFP or licensors

Gazzetta - Juventus, presa una decisione sul futuro di Renato Veiga? Le ultime

un' ora fa



La Juventus deve prendere una decisione sul futuro del difensore Renato Veiga arrivato in prestito secco dal Chelsea nel corso della sessione invernale di calciomercato. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport la volontà della Vecchia Signora in questo momento sembra chiara e non sembra ci siano intenzioni di provare il dialogo con i Blues per proseguire il percorso a Torino di Renato. Ovviamente tutto ancora resta aperto ma al momento non sembra ci saranno contatti a breve per la situazione. Renato Veiga quindi potrebbe non restare a Torino.