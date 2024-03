Stando a La Gazzetta dello Sport, ora alla Continassa c'è molta più fiducia suldi contratto di Adrien, che nei giorni scorsi dal ritiro della Francia ha mandato segnali concilianti . Ovviamente per arrivare alla firma sarà decisivo l'ingresso dellaalla prossima Champions League, visto che il classe 1995 guadagna 7.5 milioni di euro all'anno. L'estate scorsa per lui era arrivato un prolungamento di dodici mesi, mentre ora Madama punta a un accordo con una scadenza più lontana nel tempo così da fare di Rabiot un autentico punto fermo per il futuro.