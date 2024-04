L'impresa dicon la sua Atalanta ad Anfield, dove ha battuto 3-0 il Liverpool, è ancora nella mente di tutti. Sulla Gazzetta dello sport, il giornalista Luigi Garlando parla del tecnico e di come mai la Juventus non ci abbia mai pensato: "Una cosa non abbiamo imparato:Serve un tecnico che sappia plasmare, finalmente, una solida identità di gioco, dominante, degna di una vera Signora; un educatore che sappia far crescere bene i giovani come Bastoni e Scalvini; che faccia segnare i centravanti come Milito e Zapata. Bravo Thiago Motta, che non è solo un imitatore, ma l’originale resta Gasp, con più esperienza. Poco simpatico?Buffon era pronto a raggiungerlo all’Atalanta. Ma Gasp è ancora giovane, specie nelle idee. C’è ancora tempo."