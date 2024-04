Juventus, perché Elkann non ha mai nominato Allegri nella lettera agli azionisti

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Ha fatto specie, invece, il fatto che non sia stato nominato Massimiliano Allegri, in passato – e soprattutto nel periodo dello tsunami societario – indicato da John come il punto di riferimento calcistico della Signora. Perché Elkann ha sorvolato su Allegri? Come riporta la Gazzetta, il motivo è spiegabile dal fatto che nella lettera agli azionisti si parla sempre di novità. E del nuovo corso juventino, quello nato la scorsa estate, Giuntoli rappresenta l’elemento nuovo, di cambiamento. Non a caso anche un anno fa, nella stessa circostanza (cioè la lettera agli azionisti del 2023), John parlando di Juventus si soffermò soltanto sul management che si era insediato pochi mesi prima: dal presidente Gianluca Ferrero all’amministratore delegato Maurizio Scanavino. Anche in quell’occasione, nessun accenno ad Allegri, al suo futuro e al contratto in scadenza nel 2025. Qui l'analogia con il passato, ma non solo.Intanto, Elkann ha voluto fortemente Giuntoli come uomo di calcio al comando della Juventus e a lui spetterà il compito di prendere le decisioni più importanti a livello sportivo, compresa la scelta dell’allenatore per il nuovo ciclo.Alla Continassa ogni confronto sul futuro è rinviato a qualificazione Champions conquistata ufficialmente, così come lo sono, inevitabilmente, anche il bilancio e la decisione finale. Allegri può presentarsi con gli obiettivi raggiunti e in posizione più forte, oppure no (cosa che nessuno alla Juventus si augura) e in quella sede far partire le discussioni. La Juve, intanto, continua a cambiare pelle a livello dirigenziale: sempre più Giuntoli-centrica, con Manna promesso sposo del Napoli e Federico Cherubini, primo ds dell’Allegri bis e persona molto stimata dal tecnico, ai saluti.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!