Il mercato della Juventus dipenderà anche da chi sarà l'allenatore il prossimo anno. In caso di permanenza di Massimiliano Allegri, potrebbe cambiare il futuro di diversi giocatori. Secondo Gazzetta.it, anche quello di Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, si legge, è considerato incedibile, ma se Allegri resta potrebbe essere dato in prestito per farlo giocare con continuità, alla Soulè per intenderci. Dopo l'esplosione tra dicembre e gennaio, Yildiz è tornato dietro nelle gerarchie e ha trovato meno spazio. In ogni caso, comunque, la Juve vuole puntare per il futuro su Yildiz, considerato al centro del progetto per i prossimi anni, come dimostra la volontà di prolungare il contratto del classe 2005.