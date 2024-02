Dall'analisi postdi Gazzetta.it:"Il gap tecnico tra Juve e Inter è davvero ampio e le difficoltà economiche della società bianconera complicano la rincorsa. Non sarà possibile un intervento deciso sul mercato, bisognerà trovare buoni giocatori a poco prezzo ed evitare spese inutili come quella per l’acquisto di Weah. Per spiegare l’insufficienza di molte prestazioni individuali, Allegri ha sottolineato la giovane età e la scarsa esperienza di partite decisive. E’ comprensibile che voglia proteggere il suo gruppo, ma quella del tecnico suona come una difesa d’ufficio: i calciatori bravi si notano sempre, anche nelle giornate poco brillanti. Pensate a Yildiz: non ha giocato bene, ma un suo splendido stop ha creato le premesse per la grande occasione del 60’, quando lo scarico del turco ha premiato il sinistro a rimorchio di Kostic il cui tiro-cross rasoterra non è stato deviato agevolmente in rete da Vlahovic solo per il provvidenziale intervento dell’onnipresente Pavard".