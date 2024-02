Juventus, la lista di mercato a centrocampo: tutti i nomi

C'è una Juventus reale, tanto per dirla alla Allegri, che corre in campo e inseguirà l’Inter fino alla fine per lo scudetto. E poi c’è quella virtuale che per il momento è riassunta negli appunti e nelle valutazioni dei dirigenti bianconeri in vista dell’estate. Apre così la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come alla Continassa siano già al lavoro per rinforzare la rosa, a maggior ragione dopo lo scontro diretto di San Siro,Non basta e non basterà Carlos Alcaraz arrivato in prestito dal Southampton, anche perché gli incastri saranno condizionati da permanenze e partenze.- Il primo nome della lista per il ritorno in Champions è sempre Teun. Un approccio c’è stato a fine dicembre, la volontà era quella di provare ad anticipare il colpo, ma così non è andata. La mancata cessione di Matias Soulé (in prestito al Frosinone e corteggiato dalla Premier e dall’Arabia) e il muro dell’Atalanta hanno obbligato tanto il d.t. Cristiano Giuntoli quanto l’allenatore Massimiliano Allegri a rivedere i piani. Koopmeiners è considerato il concentrato di qualità, fisicità e duttilità ideale per cambiare marcia alla mediana. Tanto da mettere in preventivo una spesa importante: un tentativo verrà effettuato e i buoni rapporti tra i due club inducono all’ottimismo. Su questa e sulle altre mosse tanto dipenderà da Rabiot, che alla Continassa aspetteranno fino a fine stagione, quando ci si siederà per parlare di rinnovo. Ma con già pronti altri nomi:, sempre dall'Atalanta, e Lewis, 24enne scozzese protagonista nel Bologna rivelazione di Thiago Motta, oltre al solito. E alla Juve, tramite i soliti intermediari, è stata prospettata pure l’ipotesi Tonia zero. Nessuna trattativa in corso: anche perché in questo momento il 35enne tedesco sta valutando il prolungamento di un anno con il Real Madrid.