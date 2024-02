La Juventus si muove sul mercato, programmando il futuro e l'estate, tra acquisti e cessioni. Una sicura partenza è quella di Alex Sandro, unico mancino del reparto difensivo, che a fine campionato verrà salutato a scadenza di contratto. Ma chi ci sarà al suo posto? Come scrive la Gazzetta, se il preferito è Riccardo Calafiori del Bologna, per il quale ci sono già stati dei contatti, in lista resistono anche Kelly (in scadenza con il Bournemouth) e il giovane-vecchio pallino Pavlovic, serbo del Salisburgo. Ma nelle ultime settimane Manna ha seguito con un occhio di riguardo l’Atletico Madrid per verificare il ritorno al top dal punto di vista fisico di, 30enne jolly di sinistra - terzino e centrale da difesa a tre - ex Lilla e con il contratto in scadenza nel 2025.