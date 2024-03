:Nelle ultime due partite Iling Junior ha giocato da titolare. Allegri gli sta dando fiducia ma anche lui fatica a fare la differenza. Il rendimento dell'esterno inglese induce a valutazioni anche sul futuro. Iling ha il contratto in scadenza nel 2025 e senza rinnovo è scontato che finisca sul mercato, scrive la Gazzetta dello Sport. E’ considerato uno dei sacrificabili per arrivare ad altri obiettivi (leggi Koopmeiners), così come Kostic, che però a 31 anni è più difficile da piazzare. Per l'inglese, dopo l'esplosione della passata stagione, non c'è stato grande spazio quest'anno. Una situazione che può avere effetti ovviamente sulla volontà del ragazzo.