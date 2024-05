Si avvicina la fine della stagione e quindi anche il tempo per la Juventus di trovare le soluzioni a quei casi più difficili e delicati e che possono condizionare il mercato futuro. Una delle situazioni più calde è quella che riguarda Federico Chiesa, il cui contratto scadrà nel 2025. Per il prolungamento, riferisce la Gazzetta dello Sport c’è ottimismo, però i dialoghi con l’agente Ramadani non sono ancora cominciati: senza un accordo finirà sul mercato, il club non può rischiare di perderlo a zero. Sarà quindi l'estate decisiva per capire il futuro di Chiesa. O rinnova o sarà ceduto.