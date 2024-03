JUVENTUS, PERCHÈ DJALÓ NON GIOCA?

4 marzo, un anniversario particolare per Tiago. Esattamente un anno fa è sceso in campo per l'ultima volta con il Lilla, in trasferta contro il Lens. Proprio nel corso di quella gara si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Sono seguiti mesi lontano dal campo, in questo lasso temporale però c'è stato anche il suo passaggio alla. Con i bianconeri ancora non è sceso in campo e i tifosi si interrogano sulle motivazioni. A fare il punto è oggi La Gazzetta dello Sport.Nel mercato di gennaio, la Juventus ha scelto di anticipare il suo arrivo dal Lilla per superare la concorrenza. Nonostante il giocatore fosse in scadenza di contratto a zero in estate. È stato infatti pagato 3,5 milioni di euro. Dal momento del suo arrivo però la Juventus ha iniziato a perdere punti in campionato. Non c'è fretta di schierare il difensore portoghese che certamente dovrà recuperare i ritmi gara dopo oltre un anno lontano dai campi. Per Allegri schierarlo in gare importanti potrebbe essere un fattore di rischio che al momento non sembra intenzionato a correre, ma