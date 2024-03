Lanon vorrebbe privarsi di Dean, definito da molti come il difensore del futuro. Il classe 2005 nato in Olanda ma che ha scelto la Spagna come propria nazionale ora però potrebbe addirittura essere ceduto dalla Vecchia Signora come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. I club su di lui sono molteplici e in caso di offerta giusta (circa 30 milioni) non sarebbe incedibile. A corteggiare Huijsen oltre alla Roma che ha già manifestato interesse starebbero pensando ad un'offerta per l'estatecon la Juve che ora attende.