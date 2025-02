Gazzetta - Juventus, Osimhen può godere del Decreto Crescita

Simone Gervasio

Osimhen Juve, il punto sul Decreto Crescita

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nodo cruciale della possibile trattativa tra Juventus e Victor Osimhen riguarda l’aspetto economico. Il nigeriano, dopo il rinnovo con il Napoli siglato il 23 dicembre 2023, percepisce 10 milioni di euro netti a stagione e difficilmente accetterà riduzioni nel suo prossimo contratto. Anzi, le richieste potrebbero addirittura aumentare.A questo punto sorge una domanda: come potrebbe la Juve permettersi un ingaggio del genere? La risposta arriva dalle agevolazioni fiscali legate al Decreto Crescita. Anche se ormai abrogato, Osimhen rientra nella categoria di giocatori arrivati in Italia dopo il 2019, mantenendo quindi i benefici previsti dalla normativa. Questo significa che i bianconeri, offrendo al centravanti 10 milioni netti, avrebbero un esborso lordo di circa 13 milioni, anziché 20. Un’opportunità che rende l’operazione decisamente più sostenibile rispetto ad altre situazioni.

La Juventus starebbe quindi lavorando su questo fronte, cercando di anticipare il possibile trasferimento per sfruttare i 183 giorni di residenza fiscale in Italia richiesti dalla legge per mantenere le agevolazioni. Un esempio simile è quello di Romelu Lukaku, che ha beneficiato più volte di questa regola pur essendo di proprietà del Chelsea.Resta però il dubbio principale: Osimhen accetterebbe di giocare senza Champions League? Una questione che peserà molto sulle sue decisioni future e su quelle della Juventus.