Juventus, arriva Thiago Motta: le sue prime due richieste, tenere Cambiaso e Rabiot

Si parte dal nuovo allenatore, che sarà ufficiale soltanto a inizio giugno, anche se la svolta decisiva per lui si è concretizzata ieri. Thiago Motta, infatti, ha annunciato ufficialmente l’addio al Bologna, dopo la storica qualificazione in Champions e fatto un primo passo concreto verso la Juve, in attesa della fumata bianca vera e propria. C'è già un accordo per un triennale da circa 5 milioni di euro, un'intesa che nel giro di dieci-quindici giorni verrà perfezionata e messa per iscritto. La corsa all’ufficializzazione verrà scandita dal summit della prossima settimana tra dirigenza e proprietà. Ma intanto la sua era è già iniziata.Ora cosa si aspetta da club? Il primo regalo d’entrata, scrive la Gazzetta, "sarà il rinnovo di Andrea, pupillo del tecnico italo-brasiliano durante la stagione (2022-23) vissuta insieme al Bologna. Il jolly azzurro, avvicinato da diversi club inglesi (Arsenal e Liverpool su tutti), è considerato incedibile per la Juventus. Giuntoli nelle ultime ore ha cambiato marcia e raggiunto l’accordo con l’entourage dell’ex Genoa (contratto fino al 2029): salvo slittamenti tecnici, la firma potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. Alla Continassa vorrebbero precedere il benvenuto ufficiale di Thiago con un altro pensiero tanto caro all’allenatore: il rinnovo last minute di Adrien(in scadenza a giugno), compagno di Motta ai tempi del Psg. All’inizio della prossima settimana il summit decisivo con madame Veronique, la madre-rappresentante del mediano: le insidie restano il Bayern e i club di Premier". Ma i rinnovi sono l’antipasto, in attesa dei colpi veri e propri: almeno un rinforzo per ogni settore.