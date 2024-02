La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, parla così del momento della: "Due punti nelle ultime quattro giornate: dissolvenza Juve, la capolistaè diventata una figura sempre più lontana in fondo allo stradone. Juve a meno nove dalla cima, un potenziale meno dodici per via dell’asterisco del recupero tra Inter e Atalanta. Addio sogni scudetto, oggi la Signora deve guardarsi dal Milan: se stasera il Diavolo vincerà a Monza le soffierà il secondo posto e la relegherà al terzo. La frenata è brutta e vistosa e inquieta in chiave Champions. Se continuerà così, con questo andamento lento, rischierà di essere risucchiata dal gruppetto che oggi si contende il quarto pass per l’Europa a cinque stelle.La Juve non può permettersi di non partecipare alla prossima Champions League".