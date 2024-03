Juventus, come stanno Milik e Alcaraz

Il lavoro dellaalla Continassa continua con ranghi ridotti, e sembra che la situazione rimarrà così per qualche tempo. Dopo il weekend di riposo voluto da Massimiliano, la squadra si prepara a tornare in azione nel centro sportivo bianconero. Dusansarà presente, essendo tornato anticipatamente dalla Serbia a causa di un problema alla parte superiore della schiena. Nonostante ciò, il numero 9 dellamira a recuperare in tempo per la sfida di Coppa Italia del 2 aprile, considerando la sua squalifica in campionato.Arek Milik e Carlos Alcaraz si uniranno anche loro al lavoro differenziato, entrambi ancora alle prese con infortuni che li hanno resi assenti durante il prossimo incontro all'Olimpico. Lo riporta Gazzetta.Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con l'assenza di 13 giocatori convocati dalle rispettive nazionali, ma avrà l'opportunità di concentrarsi su Moise, il quale è stato lasciato a casa dal c.t. Luciano Spalletti. Kean è pronto a ritornare in campo per la Juventus, soprattutto considerando le assenze simultanee di Vlahovic e Milik a causa di lunghi periodi di stop per infortunio.