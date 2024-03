Tra i giocatori che non hanno certezze sul futuro in casa Juventus c'è sicuramente Filip Kostic, che rispetto alla prima stagione a Torino sta rendendo meno del previsto. L'esterno serbo è un titolare per Allegri anche se nelle ultime settimane è rimasto più di una volta fuori per scelta tecnica. In estate, l'ex Eintracht Francoforte è tra i possibili partenti e come riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sono stati nuovi sondaggi da parte dell'Arabia Saudita, che già in passato si era interessata al giocatore della Juventus. Kostic è arrivato alla Juve nell'estate del 2022 per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.