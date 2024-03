Ladeve prendere una decisione sul futuro di Thiago, il giocatore arrivato a Torino nel mercato di gennaio dal Lille. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, complice l'ormai definito rinnovo contrattuale di Daniele Rugani, il giocatore potrebbe non restare alla Juventus nella prossima stagione. Infatti, si valuterebbe un prestito per permettergli di giocare con continuità in un club di Serie A, in modo da recuperare nel modo migliore dall'infortunio da cui sta guarendo. Tutto però da definire nei prossimi mesi ma non è uno scenario da escludere.