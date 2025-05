Gazzetta - Juventus, non solo Tonali: Giuntoli pensa a due alternative per il centrocampo

Getty Images

Tre partite e 180 minuti di gioco separano ladalla qualificazione alla prossima. Il rush finale dei bianconeri parte con la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, in programma sabato 10 maggio alle ore 18. L'approdo alla prossima edizione della massima rassegna continentale rappresenta per la formazione allenata da Igor Tudor un traguardo di vitale importanza.In ballo ci sono prestigio, ma soprattutto - è il caso di dirlo - introiti elevatissimi che consentirebbero alla Juve di impostare, nella prossima estate, un mercato da protagonista. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo numero uno dei bianconeri per quanto concerne il pacchetto di centrocampo rimane Sandro Tonali.

Le alternative per il centrocampo

Il classe 2000, di proprietà del Newcastle, è infatti il pallino di Cristiano Giuntoli ma la vetrina della Champions, a questo punto, diventa una premessa necessaria per provare ad indirizzare una trattativa comunque non semplice e all'interno della quale la Juve vorrebbe inserire Douglas Luiz per ammortizzare l'esborso economico che, qualora lo scenario si dovesse concretizzare, sarà davvero ingente. Conscia della complessità della trattativa e non avendo ancora in mano il pass per la Champions, Madama valuta anche piste alternativa a quelle che conducono all'ex centrocampista di Milan e Brescia.Sempre secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il piano B di Giuntoli - se così si può definire - condurrebbe addell'Atalanta, ma non solo. Negli ultimi giorni sarebbero risalite anche le quotazioni di, centrocampista classe 2000 di proprietà del Benfica, già monitorato in tempi non sospetti dalla Vecchia Signora.