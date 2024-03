Juventus, Alex Sandro a rischio forfait con la Lazio

La Juventus si prepara alla sfida contro la Lazio, in programma domani all'Olimpico. In difesa, Massimiliano Allegri dovrebbe riproporre il terzetto composto danche perché è a rischio forfait Alex Sandro.Oltre a Alcaraz e Milik, Allegri potrebbe dover fare a meno del brasiliano che, riferisce la Gazzetta dello Sport, non è al meglio e leggermente affaticato, potrebbe restare a Torino con l’obiettivo di provare a recuperare per la Coppa Italia: Allegri deciderà dopo l’allenamento di oggi.