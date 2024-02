La stagione di Berardi

Presenze: 17

gol: 9

assist: 3

Tra i giocatori che la Juventus valuta per sostituire eventualmente Federico Chiesa in caso di cessione, c'è ancora una volta Domenico Berardi, anche se non è l'unico su cui i l club si sta muovendo. L'estate scorsa alla Continassa avevano provato davvero ad ingaggiare il capitano del Sassuolo ma le richieste alte del club neroverde e la volontà di non perdere un giocatore così importante alla fine del mercato hanno impedito che la trattativa andasse in porto. La stima nei confronti di Berardi è rimasta la stessa da parte dell'ambiente bianconero. Non è detto però che anche il prezzo sia rimasto uguale (25-30 milioni). Per Berardi si tratterebbe probabilmente dell'ultimo treno per trasferirsi in una big.Fino a qui Berardi ha dovuto convivere con alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a saltare diverse partite. E' infatti da metà gennaio che non gioca anche se ieri contro il Napoli è tornato in panchina ed è quindi vicino al recupero completo. Ma quali sono i numeri della sua stagione?