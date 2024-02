Juventus-Inter, il calendario a confronto

. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in casaci sono diversi fattori concreti che contribuiscono a mantenere viva la speranza dellononostante la sconfitta di San Siro contr l', e uno di questi è indubbiamente il. Tanto per cominciare, lunedì sera i bianconeri ripartirà in casa dall', mentre due giorni prima la rivale nerazzurra sarà impegnata allo stadio Olimpico contro la Roma.

Fino ad aprile, quando avrà la doppia semifinale di Coppa Italia, la Vecchia Signora potrà poi concentrare i propri sforzi solo sul campionato, dove fino al big match del 3 marzo contro il Napoli il calendario è favorevole, almeno sulla carta (Udinese e Frosinone allo Stadium, in mezzo la trasferta di Verona). L'Inter, invece, dovrà dividere le energie tra Serie A e Champions League, con le partite contro Atalanta, Bologna e Napoli a cavallo del ritorno in Europa con l'Atletico Madrid. La speranza alla Continassa, neanche a dirlo, è che i nerazzurri lascino qualche punto qua e là.