Allegri, niente tridente: l'obiezione

Parola di Massimiliano, che dopoha motivato così la scelta di non schierare tre attaccanti nonostante i bianconeri stiano vivendo un periodo di scarsissima prolificità, con numeri che non si vedevano dal lontano 1999-2000.L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di "obiezione condivisibile", rispondendo però con una considerazione altrettanto legittima: "Senza l'impegno delle coppe e la settimana libera per lavorare - scrive la rosea - magari si poteva sperimentare prima. Vista la difficoltà a fare gol , avere un'alternativa valida al 3-5-2 forse avrebbe potuto aiutare".L'unica volta - lo ricordiamo - in cui la Juve è scesa in campo dall'inizio con il tridente offensivo è stata contro la Lazio in campionato: in realtà in quell'occasione Allegri scelse di puntare su Andreaper affiancare i due attaccanti, una decisione che tradiva comunque un certo istinto conservatore, con la volontà di non correre eccessivi rischi (i bianconeri, poi, persero la partita nel finale).