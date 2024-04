Lacontinua a guardarsi attorno per sfruttare le opportunità a zero che il mercato potrebbe fornire. Quindi con giocatori in scadenza di contratto che a giugno potrebbero liberarsi dai propri club. Tra questi c'è l'esterno della Lazio, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport. Tra la Juventus ed il giocatore ci sono già stati dei contatti, qualora Filip Kostic lasciasse la Juventus quello del giocatore della Lazio sarebbe stato individuato come il giocatore ideale per sostituirlo. In estate comunque ci saranno ulteriori novità complice la scadenza del serbo nel 2026 con la Vecchia Signora ma Felipe Anderson resta un obiettivo.