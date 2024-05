Il centrocampo della Juve cambierà molto la prossima stagione tra nuovi arrivi e cessioni. Tra i possibili partenti c'è anche Fabio Miretti. Come riferisce Gazzetta.it, bisognerà comprendere come si muoverà il mercato attorno al classe 2003. Miretti è cresciuto nel vivaio bianconero e dunque non pesa sulle liste, ma di fronte a offerte interessanti la Juve avrà l’obbligo di ascoltare ed eventualmente trattare la vendita. Per Miretti bisogna tenere d’occhio la traccia Monza. Dopo aver trovato spazio nella prima parte di stagione, negli ultimi mesi il centrocampista italiano non ha avuto le stesse opportunità di giocare.