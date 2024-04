Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Areknon sarà a disposizione dellanemmeno per il derby di sabato contro il. Le sue condizioni fisiche sono segnalate in miglioramento, ma per lui prevale ancora la prudenza pertanto il rientro è previsto per il turno successivo, dunque per la trasferta di Cagliari del 19 aprile. L'attaccante polacco è fermo ai box da prima della sosta, per via di una lesione di primo grado dell'adduttore lungo. Nel girone di andata il classe 1994 aveva messo la sua firma proprio sulla stracittadina, che questa volta invece non lo vedrà tra i protagonisti.