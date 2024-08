Lascendera in campo domani a Goteborg contro l’Atletico Madrid. Arekè ormai fuori dal mercato complice anche l'infortunio rimediato al ginocchio prima dell'Europeo e salvo colpi di scena rimarrà a fare il vice di Dusan Vlahovic in questa stagione. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport dalla giornata di lunedì il centravanti polacco aveva iniziato a lavorare con il gruppo squadra. Oggi sarà decisiva la seduta di allenamento per capire se sarà a disposizione di mister Thiago Motta per la prima sfida importante della stagione, quella in programma domani a Göteborg contro l'Atletico.