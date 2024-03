Terminata la sosta per le Nazionali, per Di Gregorio inizia (anche) la rincorsa verso un altro grande sogno da realizzare: la convocazione all’Europeo di Germania. E poi sarà calciomercato. I rumors sul portiere biancorosso già si sprecano.Inumeri e il campo stanno infatti dimostrando che Di Gregorio è ormai pronto per una bi, passando per le sirene provenienti dalla Premier League. La valutazione oggi si aggirerebbe sui 20 milioni, ma non va dimenticato che tra il dire e il fare c’è chiaramente di mezzo il Monza, che la scorsa estate ha blindato Di Gregorio con un contratto fino al giugno 2027. Uno dei tanti colpacci di Adriano Galliani, che ora si coccola il suo portierone sognando insieme a lui un finale di stagione da grande protagonista