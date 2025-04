Gazzetta - Juventus, mezza squadra rischia senza Champions: chi può partire

AFP or licensors

Chi lascia la Juventus senza Champions League?

C’è almeno una mezza: questo lo scenario che la Gazzetta dello Sport propone in caso di mancato raggiungimento del quarto posto.A rischiare sono in molti e un po’ in tutti i ruoli, si legge: "da Mattia Perin, che quasi certamente chiederebbe di cambiare aria per avere maggiore spazio, a Renato Veiga, il cui rinnovo del prestito diventerebbe più complicato. Ma occhio anche ai possibili sacrifici per sistemare i conti: da Gatti (richiesto in Premier) a Savona fino a Cambiaso, uno dei gioielli più apprezzati in giro per l’Europa. A Douglas Luiz non verrebbe data una seconda chance e il rinnovo di McKennie si farebbe ancora più in salita... E se il divorzio con Vlahovic ci sarà a prescindere (il serbo non rinnova), gli affitti di Conceicao e Kolo Muani diventerebbero lussi troppo pesanti da prolungare".

Senza dubbio sarebbe un mercato differente quello di Cristiano Giuntoli; la dirigenza sarà eventualmente supportata dall'aumento di capitale che Elkann ha messo a disposizione qualche settimana fa e che potrà essere utilizzato fino a 115 milioni, ma senza Champions comunque alla Continassa sarebbero chiamati a prendere determinate strade.