Protagonista in questa stagione con la maglia della Juventus è certamente Weston, autore di 9 assist in stagione. Dopo il rientro dal prestito al Leeds sembrava quasi un esubero della squadra di Allegri ed invece si è rivelato un protagonista. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport tuttavia il centrocampista americano potrebbe lasciare la Juventus e Torino in estate. Sarebbe infatti attratto dall'idea di un ritorno in Premier League, dove ha ancora parecchie estimatrici, complici anche le prestazioni di questa stagione.