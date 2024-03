Il futuro di Westonalla Juventus sembra essere incerto. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il suo contratto in scadenza nel 2025 ma le due parti starebbero trattando il rinnovo di contratto. Non è da escludere però una cessione del centrocampista americano. Infatti, la Vecchia Signora sarebbe disposta a valutare offerte a partire da 15/20 milioni di euro. Le estimatrici, complice anche la stagione degna di nota di Weston, non mancano. In particolar modo dalla