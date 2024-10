Juventus, rinnovo Mattia Perin: i dettagli

Mattiaè subentrato all'espulso Michele Di Gregorio nella gara di Champions League contro il Lipsia, prima era stato titolare nella trasferta di Genova. Ora però, si passa alle questioni extra campo. L'estremo difensore della Juventus infatti ha avviato le trattative tramite il suo agente Alessandro Lucci per il rinnovo di contratto con la Juventus. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.I dialoghi sono in fase avanzata, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Si tratterebbe di un accordo fino al 2026 con opzione di prolungamento fino al 2027. Complice la squalifica di Michele Di Gregorio nella prossima sfida di Champions League avrà una maglia da titolare, in campionato ha già collezionato due presenze. Una storia destinata a continuare.





