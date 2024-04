Juventus, Manna se ne va prima di giugno?

Non è più una sorpresa il fatto che Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Juventus, lascerà i bianconeri per trasferirsi al Napoli ricoprendo la medesima posizione dirigenziale. L'accordo tra le parti è stato trovato da ormai giorni e la strada è tracciata. C'è però uno scenario che la Gazzetta dello Sport non esclude da qui a giugno.Il d.s. Giovanni Manna è promesso sposo del Napoli e non è escluso che si congedi prima di giugno, come sarebbe normale, riferisce il quotidiano. C'è quindi la possibilità che Manna dica addio alla Juventus prima della fine del contratto (30 giugno). Scenario da non scartare.