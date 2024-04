JUVENTUS, LA STRATEGIA PER CEDERE BREMER

La Juventus al momento si coccola Gleisonche è cresciuto in maniera esponenziale dal suo approdo in maglia bianconera. In questa stagione è sempre uno dei pochi a salvarsi, con qualche eccezione, anche nelle gare peggiori della Vecchia Signora. Proprio per questo ha attirato su di sé gli occhi di parecchie big, in prima fila come ormai noto c'è ilCome riferisce oggi la Gazzetta dello Sport ai Red Devils convincerebbe sempre più l'idea di investire 60 milioni sul centrale difensivo della Juventus. Soprattutto qualora si qualificassero per la prossima Champions League ed avrebbero bisogno di un centrale difensivo come Gleison. La trattativa però potrebbe cambiare, la Juventus continua infatti a corteggiare Masondello United, rinato in prestito al Getafe dopo le vicissitudini personali. Così la trattativa potrebbe aprirsi ed allargarsi, in estate si deciderà tutto.